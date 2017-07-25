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22:44 25.07.2017

Республиканцы выразили поддержку генпрокурору Сешнсу

Группа американских конгрессменов-республиканцев выразила поддержку генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу после того как президент Дональд Трамп публично выразил свое недовольство работой главы американского министерства юстиции, сообщило во вторник американское интернет-издание "Политико".

Основная поддержка в адрес Дж.Сешнса поступила от сенатора Линдси Грэма, который назвал действия Д.Трампа "крайне непристойными".

"Решения прокуратуры должны основываться на использовании фактов в законе без намека политической мотивации", - заявил Л.Грэм.

"Поступить иначе - значит уйти от продолжительной американской традиции, согласно которой закон отделен от политики вне зависимости от партии", - добавил он. Кроме того, Л.Грэм назвал американского генпрокурора "одним из самых честных людей, которые когда-либо встречались (Л.Грэму - ИФ) в политической карьере".

В поддержку Дж.Сешнса также высказался один из основных союзников Д.Трампа в сенате Оррин Хэтч, который выразил надежду, что президент отнесется к главе минюста "с уважением".

При этом некоторые республиканцы, включая сенатора от штата Луизиана Джона Кеннеди, а также члена палаты представителей Дэвида Брэта, поддержали критику в адрес Дж.Сешнса со стороны президента.

Ранее Д.Трамп в своем "Твиттере" обвинил Дж.Сешнса в проявлении очень слабой позиции в деле, связанном с экс-госсекретарем США и соперником Д.Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Кроме того, американские СМИ сообщили, что ввиду недовольства работой главы минюста, президент США может уволить Дж.Сешнса и назначить на его пост экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

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