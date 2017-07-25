На Харьковщине задержан осужденный за разбой, скрывавшийся от отбывания наказания в течение двух лет - полиция

Сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке спецназа "Корд" задержали уроженца Лозовского района Харьковской области, который в 2015 году был осужден за разбой, но скрылся от отбывания наказания и был объявлен в розыск.

"Даже находясь в розыске, мужчина давал распоряжения по дальнейшему осуществлению преступной деятельности через свое доверенное лицо - 26-летнего земляка. Именно через него подбирались лица, способные заниматься любым криминалом - вымогательством денег, умышленными поджогами имущества. Сам злоумышленник был очень осторожен - лично ни с кем не общался, избегал телефонных разговоров, постоянно менял адреса проживания",- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, задержанный был одним из трех человек, которые в конце 2014 года ворвались в частный дом в пос.Никольское (Близнюковский район, Харьковская обл.), избили 51-летнего владельца дома и его жену и, угрожая автоматом и пистолетом забрали 3 тыс.долл. и 110 тыс.грн. Хозяин дома, обороняясь, убил одного из нападавших, двое других скрылись.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что одним из нападавших был 40-летний уроженец Лозовского района Харьковской области. Его задержали, однако суд избрал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Мужчина посещал все судебные заседания. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на месяц. Именно в этот период мужчины скрылся.

Его "напарник" покинул пределы Украины сразу после совершения преступления. Он был объявлен Интерполом в международный розыск.