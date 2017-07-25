События

18:29 25.07.2017

Подписанты Минских соглашений при желании могли бы остановить боевые действия на Донбассе – Хуг

Стороны, подписавшие Минские соглашения, могли бы остановить боевые действия на востоке Украины, если бы хотели, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг

"На тех, кто подписал Минские соглашения, лежит ответственность за прекращение боевых действий. Мы знаем, что они могут это сделать в любое время, если захотят. В любое время. Это вопрос желания. И это возможно", - заявил он в ходе брифинга в Одессе.

При этом А.Хуг добавил, что продолжению боестолкновений способствует наличие запрещенных Минскими соглашениями вооружения, а также близость позиций сторон в ряде мест на линии соприкосновения.

"Необходимо, чтобы стороны развели свои силы. Чтобы они не находились в зоне непосредственной видимости друг друга", - добавил А.Хуг.

Также он отметил, что ряд контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения являются не столько пунктами пропуска, сколько "театрами боевых действий".

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Интерфакс-Украина
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