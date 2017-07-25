События

17:20 25.07.2017

Порошенко назначил главой Госпогранслужбы Петра Цигикала

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении главой Государственной пограничной службы Украины директора департамента оперативной деятельности погранведомства Петра Цигикала.

"Как президент и как верховный главнокомандующий, я подписал указ на основании соответствующего представления о назначении новым руководителем службы Петра Александровича Цигикала", - сказал П.Порошенко, представляя нового руководителя погранведомства во вторник в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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