Порошенко назначил главой Госпогранслужбы Петра Цигикала

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении главой Государственной пограничной службы Украины директора департамента оперативной деятельности погранведомства Петра Цигикала.

"Как президент и как верховный главнокомандующий, я подписал указ на основании соответствующего представления о назначении новым руководителем службы Петра Александровича Цигикала", - сказал П.Порошенко, представляя нового руководителя погранведомства во вторник в Киеве.