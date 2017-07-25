События

17:16 25.07.2017

Суд дал разрешение на заочное осуждение экс-главы МВД Захарченко

Печерский районный суд г.Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

"25 июля 2017 года Печерский районный суд Киева своим постановлением удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю.", - написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она попомнила, что следователи Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий экс-президентом Украины Виктором Януковичем, В.Захарченко и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) - Драбинко.

В этом производстве уведомлены о подозрении В.Янукович, В.Захарченко и бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка.

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Интерфакс-Украина
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