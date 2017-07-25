События

14:57 25.07.2017

Личная тренировка с мэром Киева продана за 150 тыс. грн на благотворительном аукционе

Личную тренировку с мэром Киева Виталием Кличко приобрел за 150 тыс. грн участник благотворительных торгов Prozorro.Продажи Михаил Булыгин во вторник.

"Виталий Кличко стал нашим самым дорогим благотворительным лотом", – написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей страничке в соцсети "Фейсбук" во вторник.

Согласно данным на сайте Prozorro.Продажи, на аукционе со стартовой ценной 1 тыс. грн торговались восемь участников. По условиям, тренировка должна состояться в течение месяца со дня торгов.

Как сообщалось, на предыдущих благотворительных торгах со стартовой ценой 100 грн завтрак с первым замглавы МЭРТ М.Нефедовым приобрели за 6,667 тыс. грн, а поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Наталией Бойко – за 9 тыс. грн.

Цена продажи завтрака с заместителем министра внутренних дел Анастасией Деевой достигла 11 млн грн, однако позже победитель торгов отказался от оплаты, лот перешел к следующему участнику, предложившему 10,01 тыс. грн.

Благотворительный фонд им. Святого Луки совместно с ProZorro.Продажи планируют в рамках аукциона "Месяц доброты" собрать около 1 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детских операционных и реанимационных отделений Института нейрохирургии (Киев).

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