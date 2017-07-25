События

14:43 25.07.2017

Представители СМИ задержаны при попытке запустить дрон возле военного объекта

Вблизи одного из военных объектов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в Житомирской области во вторник, 25 июля, силами оперативно-дежурной службы военной части были оперативно задержаны представители одного из отечественных телеканалов при попытке запуска квадрокоптера в трехкилометровой зоне прилегающей территории военного объекта.

Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, нарушители переданы в Национальную полицию Украины, обстоятельства их деятельности в отмеченной зоне выясняются.

"Командование Воздушных сил ВСУ в очередной раз предостерегает от провокационных действий рядом с военными частями… Любые нарушения, связанные с проникновением на территорию военного объекта, использованием беспилотных летательных аппаратов над военными частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, составами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также отмечают, что военнослужащие суточных нарядов в соответствии с уставными обязанностями имеют право применять оружие во время несения службы.

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