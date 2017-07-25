События

14:13 25.07.2017

Ежегодный фестиваль пива в Северной Корее отменен из-за засухи

Власти Северной Кореи отменили фестиваль пива Teadonggang Beer Festival, который должен был начаться 26 июля, сообщает CNN со ссылкой на представителей туроператоров, организующих поездки на это мероприятие. В минувшем году фестиваль состоялся в первый раз.

Власти не стали указывать причину отмены, однако, по информации китайской туркомпании Koryo Tours, фестиваль было решено не проводить из-за надвигающейся засухи.

По информации ООН, засуха может стать для Северной Кореи худшей с 2001 года и существенно снизить урожай таких культур, как рис и кукуруза.

"Если представители среднего класса в Пхеньяне будут веселиться, пока вся страна работает над предотвращением последствий засухи, это может быть неправильно воспринято", - говорит гендиректор Koryo Tours Саймон Кокерелл.

Фестиваль должен был пройти на базе пивоваренного завода Teadonggang, основанного в начале 2000-х годов. По данным СМИ, для открытия завода Северная Корея приобрела обанкротившуюся британскую пивоварню Ushers of Townbridge за 1,5 млн фунтов (почти $2 млн), разобрала оборудование и перевезла его в Пхеньян.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Налоговая милиция по итогам обысков заводов "Укрспирта" изъяла спиртосодержащую продукцию на 180 млн грн

Нардеп Поляков внес определенный судом залог

Личная тренировка с мэром Киева продана за 150 тыс. грн на благотворительном аукционе

ЕСПЧ признал Украину не ответственной за последствия оккупации Луганской области

Представители СМИ задержаны при попытке запустить дрон возле военного объекта

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция разыскивает еще 3 человек, причастных к перестрелке в Днепре

Турчинов принял участие в испытаниях новых образцов отечественного вооружения и военной техники

Подозреваемый во мздоимстве сотрудник "Укрзализныци" уличен в недостоверном декларировании активов

В Украине в ближайшие сутки будет жарко, на западе пройдут дожди

В Киевской области в ДТП с участием иностранцев пострадали 9 человек, среди которых двое детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на аэрогрили на price.ua
РЕКЛАМА