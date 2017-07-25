Ежегодный фестиваль пива в Северной Корее отменен из-за засухи

Власти Северной Кореи отменили фестиваль пива Teadonggang Beer Festival, который должен был начаться 26 июля, сообщает CNN со ссылкой на представителей туроператоров, организующих поездки на это мероприятие. В минувшем году фестиваль состоялся в первый раз.

Власти не стали указывать причину отмены, однако, по информации китайской туркомпании Koryo Tours, фестиваль было решено не проводить из-за надвигающейся засухи.

По информации ООН, засуха может стать для Северной Кореи худшей с 2001 года и существенно снизить урожай таких культур, как рис и кукуруза.

"Если представители среднего класса в Пхеньяне будут веселиться, пока вся страна работает над предотвращением последствий засухи, это может быть неправильно воспринято", - говорит гендиректор Koryo Tours Саймон Кокерелл.

Фестиваль должен был пройти на базе пивоваренного завода Teadonggang, основанного в начале 2000-х годов. По данным СМИ, для открытия завода Северная Корея приобрела обанкротившуюся британскую пивоварню Ushers of Townbridge за 1,5 млн фунтов (почти $2 млн), разобрала оборудование и перевезла его в Пхеньян.