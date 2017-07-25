Фигурант дела 2 мая в Одессе Фучеджи получил российское гражданство

Бывший заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи, который является фигурантом событий 2 мая 2014 года в Одессе, получил гражданство Российской Федерации, сообщает "Громадское ТВ" со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.

По информации издания, такая информация содержится в ответе Генеральной прокуратуры РФ на запрос Генпрокуратуры Украины. Так, на просьбу о помощи в экстрадиции и задержании Д.Фучеджи Генпрокуратура РФ ответила, что не может этого сделать, поскольку подозреваемый является гражданином России.

"Возникает вопрос, почему лицо, на которое были возложены функции охраны общественного порядка во время массовых мероприятий бездействовало. И бездействовало, когда сопровождало агрессивно настроенных граждан, которые поддерживали Россию, и фактически своим бездействием спровоцировало драку между пророссийски и проукраински настроенными активистами, что привело к стрельбе. И еще вопрос - почему это лицо получило позже гражданство РФ. Это мы и пытаемся выяснить", - цитирует издание следователей прокуратуры, которые расследуют действия правоохранителей во время событий 2 мая 2014 в Одессе.

Как сообщалось, в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Через несколько дней правоохранители задержали главных фигурантов из экстремистских организаций, а также несколько сотрудников милиции. В то же время экс-начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи был объявлен в розыск. Он пересек границу Украины и скрылся от следствия.

Он работал заместителем руководителя милиции Одесской области по вопросам общественной безопасности и лично был в центре Одессы 2 мая, во время столкновений пророссийских и проукраинских активистов, которые привели к многочисленным человеческим жертвам. Также он исполнял обязанности начальника областного УВД 4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов.

По информации СМИ, Д.Фучеджи может находиться в Приднестровье.

Вместе с тем, 14 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве отметил, что заместитель руководителя Одесской областной милиции на то время Дмитрий Фучеджи находится в Российской Федерации. "Никого из них Россия нам выдавать не собирается", - сказал глава украинского государства.