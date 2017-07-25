В Закарпатской области из-за непогоды полностью обесточены 30 населенных пунктов

Вследствие сильных порывов ветра и осадков на территории Закарпатской области по состоянию на 7:00 среды, по предварительным данным, остались без электроснабжения 8 населенных пунктов частично и 30 полностью, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В частности: Ужгородский р-н (5 частично и 5 полностью); Мукачевский р-н (1 частично и 12 полностью); Межигорский р-н (1 частично и 1 полностью); Раховский р-н (1 полностью); Воловецкий р-н (7 полностью); Перечинский р-н (1 полностью); Иршавский р-н (1 полностью); Хустский р-н - 1 частично (г.Хуст) и 2 полностью", - говорится в сообщении.

Также в ночь с 24 на 25 июля сильные порывы ветра повлекли падение аварийных деревьев. "24 июля в 23:10 дерево упало на проезжую часть на улице Ужгородская в г.Перечин. Погибших и травмированных нет… А в 23:30 дерево упало на проезжую часть в с.Турьи Реметы Перечинского района… В с.Кольчино Мукачевского района в 23:50 дерево также упало на проезжую часть автодороги международного значения Киев-Чоп", - сообщают в ГСЧС.

Еще три случая падения деревьев имели место в областном центре - Ужгороде. В двух из них были повреждены транспортные средства. "В 23:15 в результате падения дерева на проезжую часть в г.Ужгород на ул.Бородина был поврежден автомобиль "ВАЗ 2106"… Также в 23:15 во время падения дерева на проезжую часть в г.Ужгород на ул.Победы был поврежден автомобиль "ДЭУ Ланос"… В 23:40 произошло падение дерева на проезжую часть в областном центре (объездная дорога)", - говорится в сообщении.

Во всех случаях обошлось без погибших и травмированных.