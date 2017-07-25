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10:27 25.07.2017

Волкер поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения

Новый специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения, сообщает во вторник ВВС news

В интервью BBC К. Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией.

"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - считает спецпредставитель Госдепа.

При этом К.Волкер отметил, что это еще вопрос "для дальнейшего обсуждения и принятия решения", и трудно прогнозировать, когда он может быть решен.

По словам дипломата, успех в установлении мира на востоке Украины потребует "нового стратегического диалога с Россией".

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