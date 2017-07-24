События

17:37 24.07.2017

Не менее 25 человек погибли в результате теракта в пакистанском Лахоре

Не менее 25 человек стали жертвами взрыва в городе Лахор на востоке Пакистана, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что среди погибших - сотрудники полиции.

По данным представителя спасательной команды, еще более 50 человек получили ранения.

По некоторым данным, взрыв осуществил террорист-смертник у входа на местный рынок.

Премьер-министра Пакистана Наваз Шариф осудил нападение и выразил соболезнования близким погибших. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве.

В МВД Пакистана отметили, что число жертв может вырасти, так как многие раненые находятся в тяжелом положении.

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