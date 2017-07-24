События

16:28 24.07.2017

САП просит депутата Полякова прийти в полицию и надеть электронный браслет

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Максима Полякова не прятаться за статусом народного депутата и прийти в областное управление полиции Черкасской области за электронным браслетом.

Как сообщает САП в понедельник на своей странице в Фейсбуке, постановление следственного судьи об избрании меры пресечения подлежит немедленному исполнению.

В прокуратуре напоминают, что после избрания меры пресечения М.Полякова пригласили в облуправление полиции для надевания электронного браслета, но депутат не явился.

По информации САП, защита уведомила НАБУ в телефонном режиме, что М.Поляков не намерен исполнять решение суда в части обязательства носить электронный браслет.

"Своим поведением и правовой позицией подозреваемый Поляков М.А. и его защита ставят нардепа над законом... Пользуясь случаем, хотим пригласить Полякова и его защиту выйти на связь с детективами Национального бюро... прибыть к органу Национальной полиции с целью выполнения постановления следственного судьи в части обязательства носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении САП.

Ранее сообщалось, что М.Поляков должен был прийти в облуправление полиции Черкасской области в субботу, 22 июля, для процедуры надевания электронного браслета, однако не явился.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Розенблат заявил, что за него внесли залог 7 млн грн

Ремонтники восстановили ЛЭП, идущие к ДФС, подача воды в Авдеевку ожидается утром

Нардеп Поляков не пришел в полицию, чтобы надеть электронный браслет

Один украинский военный ранен в Марьинке

Эсминец и фрегат постоянной группы НАТО прибыли в порт Одессы

ПОСЛЕДНЕЕ

В суде по делу Кернеса объявлен перерыв

Неизвестный с бензопилой ранил пятерых в швейцарском Шаффхаузене

Причиной взрыва "Жигулей" в центре Одессы стала заложенная взрывчатка

Мэру Черкасс в почтовый ящик подбросили ржавый корпус гранаты и записку с угрозами

В Ивано-Франковской области частный самолет совершил аварийную посадку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА