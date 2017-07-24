САП просит депутата Полякова прийти в полицию и надеть электронный браслет

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Максима Полякова не прятаться за статусом народного депутата и прийти в областное управление полиции Черкасской области за электронным браслетом.

Как сообщает САП в понедельник на своей странице в Фейсбуке, постановление следственного судьи об избрании меры пресечения подлежит немедленному исполнению.

В прокуратуре напоминают, что после избрания меры пресечения М.Полякова пригласили в облуправление полиции для надевания электронного браслета, но депутат не явился.

По информации САП, защита уведомила НАБУ в телефонном режиме, что М.Поляков не намерен исполнять решение суда в части обязательства носить электронный браслет.

"Своим поведением и правовой позицией подозреваемый Поляков М.А. и его защита ставят нардепа над законом... Пользуясь случаем, хотим пригласить Полякова и его защиту выйти на связь с детективами Национального бюро... прибыть к органу Национальной полиции с целью выполнения постановления следственного судьи в части обязательства носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении САП.

Ранее сообщалось, что М.Поляков должен был прийти в облуправление полиции Черкасской области в субботу, 22 июля, для процедуры надевания электронного браслета, однако не явился.