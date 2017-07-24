События

14:14 24.07.2017

Причиной взрыва "Жигулей" в центре Одессы стала заложенная взрывчатка

Взрыв автомобиля "Жигули" в центре Одессы в понедельник имел криминальные признаки и произошел вследствие заложения взрывного устройства с тротиловым эквивалентом около 600 граммов, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По характерным повреждениям указанного автомобиля четко определяется место взрыва - это район заднего левого пассажирского места. В настоящее время предварительно определенно, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент подорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что информация о горящем автомобиле по ул.Жуковського, 33 поступило им в 10.25. Установлено, что пожар произошел в результате взрыва припаркованного напротив указанного дома автомобиля "ВАЗ 2101" черного цвета, зарегистрированного на 68-летнего жителя г.Днепропетровска. Осмотр места события продолжается.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в результате взрыва погибших и пострадавших нет.

Ранее в полиции заявляли, что, по предварительным данным, взорвавшийся автомобиль был дооборудован газовой установкой и взорваться могла именно она.

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