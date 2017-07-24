События

13:30 24.07.2017

В Харьковской области из-за взрыва автомобиля пострадал мужчина

В с.Староверовка Харьковской области в понедельник утром взорвался автомобиль, в результате чего его владелец получил травмы.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отделения полиции области в 07.10.

"Правоохранители установили, что взрыв произошел на территории двора одного из местных предприятий в тот момент, когда водитель заводил автомобиль "ВАЗ Нива". В результате происшествия 42-летний владелец автомобиля получил телесные повреждения. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, пострадавший – директор местной птицефабрики.

"По предварительной информации, у него был конфликт с его предшественником", - сказал источник.

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