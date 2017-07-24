Благодаря миграции из Донбасса г.Днепр снова стал "миллионником"

Численность населения г.Днепр в мае 2017 года вновь превысила 1 млн человек и по состоянию на 1 июня составила 1 млн 2 тыс 636 человек, тогда как 1 мая еще составляла 976 тыс 110 человек, а 1 января – 978 тыс 943 человека, сообщает Главное управление статистики в Днепропетровской области в понедельник.

В то же время, на сайте Государственной службы статистики Украины сообщается, что в январе-мае 2017 года Днепропетровская область стала лидером среди регионов Украины по миграционному приросту населения (23 тыс 489 человек; на втором месте Киевская область – 12,6 тыс человек, на третьем Харьковская – 7,9 тыс человек).

Лидером же по миграционному сокращению численности населения остаются Донецкая (16 тыс 734 тыс человек) и Луганская (14 тыс 786 человек). На третьем месте с большим отрывом – Винницкая область (1,7 тыс человек).

Население г.Днепр (бывш.Днепропетровск) после стремительного роста впервые превысило отметку в 1 млн человек в 1976 году, однако затем его рост значительно замедлился и после достижения исторического максимума в 1 млн 189,9 тыс человек в 1992 году оно начало сокращаться. Численность постоянного населения стала меньше 1 млн в 2010 году, наличного – в 2013.

Днепр является четвертым по численности населения городом Украины. После Киева и Харькова третьим по численности населения городом является Одесса, где численность постоянного населения стала ниже 1 млн более 10 лет назад (но не опускалось с тех пор ниже отметки 990 тыс), однако численность наличного населения никогда не опускалась ниже отметки 1 млн человек с 1970х гг.

Пятым по численности населения городом Украины длительное время был Донецк, в 1978-2004гг он также был "миллионником", к началу 2014 года в нем проживало 953 тыс человек. Однако вследствие боевых действий на Донбассе значительная часть населения покинула город и к концу того же года по различным оценкам в нем осталось менее 700 тыс человек. В настоящее время Донецк находится на неподконтрольной украинскому правительству территории.