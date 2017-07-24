События

12:46 24.07.2017

В Грузию не вернулись порядка 3 тыс. граждан страны, которые воспользовались безвизовым режимом с ЕС

Около трех тысяч граждан Грузии, которые воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза, не вернулись на родину в установленные сроки, сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуциишвили.

"Из 55 тысяч граждан Грузии около трех тысяч не вернулись в установленные сроки. Впрочем, это не означает, что эти граждане однозначно нарушили безвизовый режим с Евросоюзом. Они могли перейти в такие страны, как Украина, Турция или Белоруссия, с которыми у Грузии также действует безвизовый режим. МВД Грузии уже идентифицировало этих граждан", - сказал Ш.Хуциишвили в понедельник журналистам.

Он также сообщил, что, несмотря на предупреждения грузинских пограничников о проблемах с идентификационными документами, 160 граждан все же вылетели в страны Европы, но их вернули на родину из европейских аэропортов после прохождения паспортного контроля.

Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза был введен для Грузии с 28 марта текущего года. Граждане Грузии могут находиться в странах Шенгенской зоны без визы в течение 90 дней.

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