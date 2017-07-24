На базе отдыха в Одесской области произошел взрыв

Взрыв и последующий пожар произошел на одной из баз отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Одесской области в понедельник.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Возникший после взрыва пожар в настоящее время тушат спасатели. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.