Порошенко подписал закон, увеличивающий штраф за парковку в местах для транспорта людей с инвалидностью

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2109-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью", сообщает пресс-служба главы государства.

Закон усовершенствует порядок обеспечения инвалидов местами для парковки их транспортных средств или транспортных средств, осуществляющих перевозки инвалидов и детей-инвалидов. Также усиливается административная ответственность за нарушение установленных законом "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" льгот для этих лиц.

Данным документом вносятся изменения в ряд статей Кодекса Украины об административных правонарушениях и закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", которые позволят законодательно защитить право лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят, на бесплатную парковку на специально оборудованных местах, с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой. В частности, повышается размер штрафов за остановку или стоянку, парковку транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатного пользования лицами с инвалидностью или лицами, которые их перевозят.

Согласно закону, остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных дорожными знаками или разметкой, разрешающих парковку водителям с инвалидностью, предусматривает штраф от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, если водитель не является инвалидом. Кроме того, увеличены штрафы за парковку на местах для инвалидов, если водитель не имеет соответствующих льгот. После вступления в силу закона такие штрафы будут составлять от 60 до 100 необлагаемых минимумов (сейчас – от 16 до 18).

Кроме того, увеличивается ответственность за необустроенные площадки для парковки мест для лиц с инвалидностью.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.