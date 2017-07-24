Ночной пожар в гостинично-ресторанном комплексе в Луцке привел к эвакуации 10 постояльцев

Гостинично-ресторанный комплекс горел минувшей ночью в Луцке, пострадавших нет, но пришлось эвакуировать 10 человек.

Как сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области, сообщение о пожаре поступило в ночь на понедельник в 02.18.

Прибывшие спасатели обнаружили, что пожар в ресторане охватил помещение первого этажа на площади около 25 кв.м, а в гостиничном комплексе в нескольких местах горит кровля.

Пожар локализован в 02.50 и окончательно ликвидирован в 03.30. Во время борьбы с огнем в гостинично-ресторанном комплексе эвакуированы 10 человек из номеров, расположенных на втором этаже.

Причина пожара устанавливается. Погибших и травмированных в результате пожара не было, подчеркивает УГСЧС в Волынской области.

Ранее СМИ сообщали о ночном пожаре в гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке.