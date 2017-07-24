Пожарный самолет ГСЧС сбросил более 350 тонн воды на горящие леса Черногории

С начала работ по тушению лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 374 тонны воды.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 7 часов понедельника самолет ГСЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды.

Как сообщалось, 18 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на поступивший в этот же день запрос от властей Черногории поручил ГСЧС направить пожарный самолет Ан-32П для помощи в тушении лесных пожаров в этой стране.