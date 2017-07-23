Грузинские националисты атаковали в Тбилиси бутылками с водой и яйцами представителей "Европейских демократов"

Многочисленным отрядам полицейских в воскресенье вечером на проспекте Давида Агмашенебели в Тбилиси удалось предотвратить столкновение членов националистической организации "Марш грузин" с участниками контракции, организованной партией "Европейские демократы" под девизом "Нет фашизму в Грузии!".

Шествие сторонников "Европейских демократов" по проспекту Агмашенебели у здания Дома железнодорожников, где собрались около 200 членов "Марша грузин", забросали яйцами и пластиковыми бутылками с водой. Одной из участниц шествия разбили голову брошенным предметом. Ей оказали оперативную медицинскую помощь.

Больше инцидентов не было. Участники обеих акций в разных местах проспекта провели митинги, на которых обвинили друг друга в пропаганде идей фашизма.

"Кто обвиняет нас в фашизме? Организатор шествия, бывшая правая рука Саакашвили, бывший секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия, у которого руки по локоть в крови", - заявил журналистам один из лидеров "Марша грузин" Сандро Брегадзе.

В свою очередь Г.Бокерия на митинге "Европейских демократов" заявил, что "такие позорные люди есть во многих странах, но при попустительстве действующих властей они настолько обнаглели, что грозятся физической расправой над теми, кто поднимает против них голос".

"Мы должны были показать им сегодня, что нас гораздо больше, и мы не позволим отнять у нас европейский выбор", - сказал на митинге Г.Бокерия.

"Марш грузин" состоялся 14 июля на проспекте Агмашенебели под требованием к правительству ужесточить миграционную политику и немедленно депортировать из Грузии иностранцев-нелегалов.

Партия "Европейские демократы" была создана несколько месяцев назад на основе группы лидеров, вышедших из партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".