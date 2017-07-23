Спецпредставитель Госдепа США Волкер намерен пообщаться с "другими сторонами процесса" на Донбассе

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) заявляет, что целью его приезда на Донбасс в воскресенье было ознакомление с реальной ситуацией, а также встреча с различными сторонами процесса.

"Я намеревался посетить Авдеевку, другие населенные пункты вдоль линии разграничения, пообщаться с местными жителями. Далее я буду общаться с другими сторонами этого процесса, слушать их точку зрения. После этого я вернусь в Вашингтон, где предоставлю определенные рекомендации", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.

"Заявления о политике Вашингтона по этому вопросу на данный момент у меня нет", - добавил он.