США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на востоке Украины - Волкер

Официальный Вашингтон желает большей вовлеченности в процесс решения конфликта на востоке Украины, заявляет специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker).

"Мы видим… как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас. И именно поэтому очень важно, чтобы США стали более вовлеченными (в вопрос разрешения ситуации на Донбассе – ИФ)", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.

"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (суверенитет Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей – ИФ)", - добавил он.