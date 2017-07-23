В США есть понимание того, что ситуация на Донбассе является открытой агрессией РФ против Украины - Волкер

В США понимают, что ситуация на Донбассе является агрессией РФ против Украины, а не внутренним конфликтом, заявляет специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker).

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье, есть ли понимание в США того, что ситуация на Донбассе является не внутренним конфликтом или гражданской войной, а открытой агрессией РФ против Украины, он сказал: "Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит, мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас".