Суд в РФ заочно арестовал украинских следователя и прокурора за преследование командующего ЧФ РФ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинских следователя и прокурора, инициировавших уголовное преследование гражданина РФ - командующего Черноморским флотом (ЧФ) РФ, адмирала Александра Витко.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.299 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)".

По данным следствия, отметила она, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры "организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам".

"В частности Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью", - сказала С.Петренко.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России Басманным районным судом в отношении Кравченко и Приймачука заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

Кроме того, отметила С.Петренко, "ранее аналогичная мера пресечения заочно была избрана в отношении Махницкого и Голомши".