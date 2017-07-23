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12:11 23.07.2017

Минобразования запустило личный электронный кабинет абитуриента в мобильном приложении

Запущена стартовая версия мобильного приложения "Личный электронный кабинет поступающего", с помощью которого абитуриенты могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в воскресенье.

"Сервис доступен для пользователей операционной системы Android, однако также начата регистрация приложения в App Store. Чтобы воспользоваться приложением, поступающему необходимо ввести логин и пароль личного электронного кабинета… В настоящее время длится работа над усовершенствованием сервиса. ", - говорится в сообщении.

Основные функции приложения: информирование о поданных заявках на конкурсные предложения; отображение статуса заявки в реальном времени; информация о конкурсных предложениях: список дисциплин и информация о приемной комиссии; информирование о результатах конкурса.

В Минобразования подчеркивают, что мобильное приложение не дает возможности внесения изменений в поданные заявления на вступление, подачи в онлайн-режиме заявлений и сдачи вступительных экзаменов, а также не дает каких-либо преимуществ на участие в конкурсе при поступлении на то или другое конкурсное предложение.

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