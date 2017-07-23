С территории Газы выпустили ракету по Израилю

Ракета, выпущенная с территории Сектора Газа в направлении прибрежного города Ашкелон на юге Израиля, взорвалась в воздухе, сообщает в воскресенье газета "Таймс оф Израель".

"Ракета взорвалась в воздухе", - цитирует издание заявлении Армии обороны Израиля.

При этом в заявлении отсутствует информация о жертвах или разрушениях.

Ранее сообщалось о беспорядках в Иерусалиме, которые начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад.

Полиция заявила, что применила слезоточивый газ, чтобы разогнать палестинцев, которые бросались камнями и пытались прорваться через полицейскую баррикаду на улице. Столкновения также произошли в других частях Восточного Иерусалима, а также на контрольно-пропускном пункте Коландия между Рамаллой и Иерусалимом.

Израильские власти временно запретили вход на территорию Храмовой горы палестинским мужчинам в возрасте до 50 лет.