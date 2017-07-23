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08:00 23.07.2017

Пентагон предупредил о возможности вооруженной конфронтации с КНДР

Соединенные Штаты должны быть готовы к вооруженному конфликту с Северной Кореей, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на конференции в городе Аспене (штат Колорадо). .

"Многие называют военные меры "немыслимыми". Я бы слегка изменил это утверждение, сказав, что это будет ужасным, приведет, к сожалению, к потерям, что мы уже испытали в нашей жизни. Я имею в виду то, что люди, пережившие Вторую мировую войну, никогда не сталкивались с такими жертвами, которые может принести война на Корейском полуострове", - сказал он.

Тем не менее, по его словам, не является немыслимым использование военных мер в ответ на ядерные возможности Северной Кореи".

Генерал подчеркнул, что "немыслимым является позволить, чтобы ядерные ракеты поразили Денвер, Колорадо..., поэтому моя задача - использовать военные меры, чтобы не допустить этого".

Дж.Данфорд отметил, что "уже говорил об этом партнерам - как друзьям, так и противникам".

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