События

06:03 23.07.2017

Правоохранители ищут мужчину, выманившего у харьковского пенсионера почти $6 тыс. по схеме "ваш сын в полиции"

Неизвестный выманил у 81-летнего харьковчанина крупную сумму денег по схеме "ваш сын в полиции".

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пенсионер обратился в Шевченковский отдел полиции Харькова и рассказал, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции.

"Звонивший сказал, что сын пенсионера якобы попал в ДТП и для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности нужны средства, которые в сумме 5900 долларов заявитель передал неизвестному в подъезде дома. Проверкой было установлено, что сын заявителя в полицию не попадал", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Правоохранители проводят мероприятия по розыску псевдоколлеги.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 18 раз обстреливали позиции сил АТО – штаб

Боевики обесточили Донецкую фильтровальную станцию – Украинская сторона СЦКК

22 июля – день покоя в зоне АТО

Суд избрал активистке Femen меру пресечения в виде личного обязательства

Действия российского военного Агеева квалифицируются как терроризм

ПОСЛЕДНЕЕ

Мороженое со вкусом Хванчкары и чурчхелы появилось в Тбилиси

Прокуратура требует пожизненного заключения фермера, убившего бизнес-партнера и ранившего милиционера

В ЕС призывают политических и религиозных деятелей Израиля и Палестины к ответственности и сдержанности

Гран-при ОМКФ-2017 получил фильм "Король бельгийцев"

Американские демократы опасаются затягивания процесса принятия дополнительных санкций против РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА