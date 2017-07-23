В ЕС призывают политических и религиозных деятелей Израиля и Палестины к ответственности и сдержанности

Последние события в Старом городе Иерусалима и вокруг него, а также на Западном берегу реки Иордан реально угрожают дальнейшей эскалацией, заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В настоящее время жизненно важно, чтобы все политические, религиозные и общинные лидеры действовали ответственно, восстанавливали спокойствие и избегали любых шагов или риторики, которые могли бы еще больше усилить напряженность. Продолжение сотрудничества между Израилем и Палестинской администрацией имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего насилия и гибели людей", - подчеркивается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе напоминается об инциденте, когда в минувшую пятницу три палестинца были убиты в столкновении с израильскими силами безопасности. В ЕС считают, что это происшествие должно быть полностью расследовано.

Кроме того, в коммюнике представителя ЕВС говорится о теракте на Западном берегу, в котором три израильтянина были убиты молодым палестинцем. "Ничто не может оправдать такое отвратительное преступление", - заявляют в Брюсселе.

Евросоюз призывает Израиль и Иорданию "работать вместе над тем, чтобы найти решения, обеспечивающие безопасность для всех, уважение святости религиозного места и поддержание статус-кво". В коммюнике отмечается "особая роль Хашимитского королевства, как это признано в его мирном договоре с Израилем".