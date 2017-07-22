Украинские ВМС введут в свою структуру морской оперативный штаб

Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины до конца текущего года введут в свою структуру морской оперативный штаб, соответствующий стандартам НАТО, сообщил в ходе церемонии закрытия учений "Си Бриз – 2017" командующий украинских ВМС Игорь Воронченко.

Он отметил, что практическая работа такого штаба была опробована во время учений и показала его эффективность. Других подробностей о штабе И.Воронченко не сообщил, но поблагодарил партнеров, в первую очередь представителей США, Великобритании и Норвегии за практические советы в организации работы штаба.

Как сообщалось, украинско-американские учения "Си Бриз – 2017" начались в Одессе 10 июля.

В рамках учений украинские моряки и их коллеги из стран-партнеров отработали действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, действия многонациональных сил во время операции по обеспечению безопасности в Черном море, водолазные спуски, противокорабельную и воздушную оборону, десантную операцию и т.д.

В общей сложности в учениях приняли участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек.

Корабли за время учений прошли 5 тыс. морских миль, было осуществлено около 850 прыжков с парашютами, 6 высадок десанта, 280 погружений общей протяженностью 80 часов, 310 вылетов воздушных судов общей протяженностью более 240 часов.

"Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.