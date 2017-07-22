События

15:41 22.07.2017

Более 500 граждан РФ, воюющих в Сирии, были на Донбассе

По данным Службы безопасности Украины, в Сирии воюют более полутысячи наемников - граждан Российской Федерации, которые принимали участие в действиях на Донбассе; сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"По оперативным данным СБУ, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан РФ, которые принимали участие в действиях на Донбассе. Большинство из них - официальные военные из числа подразделений спецназначения, ВДВ и морской пехоты, а также сил спецопераций... Обращаю внимание, что речь идёт не об официальном военном российском контингенте в Сирии - это наемники Минобороны РФ... Из них погибли уже 124 человека", - рассказал глава СБУ.

В.Грицак также озвучил данные СБУ, согласно которым на территории Украины уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников.

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