СБУ призывает мать российского военного Агеева попросить президента РФ об освобождении 134 украинских заложников
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак проинформировал, что матери задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева Светлане Агеевой разрешили встретиться с сыном. СБУ просит, чтобы она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить украинских заложников.
"Вы знаете, что мать Агеева обратилась к главе государства с просьбой вернуть сына. Этот вопрос, вы понимаете, не совсем в нашей компетенции. Но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу - просто сейчас в Старобельске проходит встреча пленного на Донбассе российского военнослужащего Агеева с его матерью", – сказал глава СБУ на брифинге в субботу в Киеве.
По его словам, это решение – "очередная попытка Украины возобновить процесс освобождения заложников, который сегодня искусственно блокируют представители так называемых "ЛНР" и "ДНР", а фактически высшее российское руководство".
"Мы призываем мать Агеева после встречи с сыном обратиться к президенту РФ относительно освобождения всех украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО. На сегодняшний день их насчитывается, по нашим данным, 134 человека. В оккупированном Крыму - десяток крымскотатарских активистов, а на территории России - Сенцов, Карпюк, Сущенко и другие", - уточнил глава СБУ.
Он выразил надежду на то, что мама российского контрактника В.Агеева и российский журналист Павел Каныгин донесут правду гражданам России о непосредственном участии регулярных войск и военных-контрактников ВС РФ на Донбассе.
В.Грицак проинформировал, что с задержанным В.Агеевым пообщается российский журналист П.Каныгин ("Новая газета"). По его словам, С.Агеева попала в Украину через Беларусь. При этом у СБУ было условие: или П.Каныгин приезжает с мамой В.Агеева, или вообще нет.
Как сообщалось, 24 июня в районе проведения антитеррористической операции у села Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, а еще двух - командира и одного из диверсантов, которые сопротивлялись, ликвидировали. Среди задержанных членов ДРГ оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.
Минобороны РФ заявило, что В.Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас.
Позднее сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".
По информации СМИ, мать задержанного российского военнослужащего Светлана Агеева прибыла в Украину для встречи с сыном.