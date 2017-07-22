Действия российского военного Агеева квалифицируются как терроризм
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева квалифицируются как терроризм.
"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.
По словам главы СБУ, в ближайшее время это дело будет расследовано.
В ходе брифинга было также продемонстрировано видео общения советника главы СБУ Юрия Тандита с В.Агеевым.