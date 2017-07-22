События

14:48 22.07.2017

Действия российского военного Агеева квалифицируются как терроризм

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева квалифицируются как терроризм.

"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

По словам главы СБУ, в ближайшее время это дело будет расследовано.

В ходе брифинга было также продемонстрировано видео общения советника главы СБУ Юрия Тандита с В.Агеевым.

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Интерфакс-Украина
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