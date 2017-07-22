События

14:43 22.07.2017

СБУ заявляет о попытке захвата общественной приемной Генпрокуратуры и планируемой провокации в АП

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о попытке захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры Украины и планируемой провокации в администрации президента, организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ.

На брифинге в субботу в Киеве глава СБУ рассказал, что 12 июля была попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, организованная РФ. Кроме того, еще одна провокация планировалась в администрации президента Украины.

"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", - указал В.Грицак.

Он также сообщил, что СБУ установила семь фактов попыток организации РФ провокаций возле посольства Польши в Киеве.

"Констатируем, что РФ не удастся расшатать ситуацию в Украине", - заверил глава СБУ.

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Интерфакс-Украина
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