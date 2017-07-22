В Международный суд ООН переданы тысячи страниц доказательной базы того, что РФ финансирует терроризм

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что тысячи страниц доказательной базы относительно того, что РФ финансирует терроризм на востоке Украины, переданы в Международный суд ООН.

"Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.