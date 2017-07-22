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14:21 22.07.2017

Умер ученый и общественный деятель Константин Сытник

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на 92-м году ушел из жизни ученый, академик АН Украины (1973) Константин Меркурьевич Сытник.

К.Сытник – один из основателей Украинской республиканской партии "Собор"; в 1980—1985 годах - председатель Верховного Совета Украинской ССР.

В 1998 году награжден орденом князя Ярослава Мудрого V ст. за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии фундаментальной науки, формирование национальной школы космической биологии и активную общественную деятельность, в 2006 году - орденом князя Ярослава Мудрого IV ст. за выдающийся личный вклад в становление и развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность.

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