Суд в субботу может избрать меру пресечения активистке Femen

В Киеве суд в субботу может избрать меру пресечения активистке движения Femen Анжелине Диаш, пытавшейся накануне устроить акцию во время подписания украинско-белорусских межправительственных документов, сообщил ее адвокат Ярослав Яценко.

На своей странице в соцсети Фейсбук адвокат проинформировал, что А.Диаш инкриминируют ч.3 ст 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

"Обещают в субботу 22.07.17 г подать в Печерский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения", - отметил Я.Яценко.

По его информации, А.Диаш ночь провела в изоляторе временного содержания.

Как сообщалось, в пятницу днем спустя несколько минут после начала церемонии подписания межправительственных договоров в присутствии глав Украины и Беларуси молодая девушка скинула с себя пиджак, под которым отсутствовала иная одежда, и таким образом оголила грудь, на которой было написано "Жыве Беларусь!". Эти же слова она выкрикивала все время, пока присутствующие на мероприятии сотрудники государственной охраны не вывели ее, на чем инцидент был исчерпан.

Сотрудник пресс-службы главы Украинского государства подтвердил, что эта девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ.

В движении Femen подтвердили, что одна из их активисток "совершила акт секстремизма": "Прорвавшись сквозь охрану, топлесс активистка выкрикивала лозунги "Жыве Беларусь!" и "Стоп диктатура!".

В пятницу сотрудники Печерского райуправления полиции и Управления государственной охраны (УГО) проводили профилактическую беседу с активисткой.

В издательской группе (ИГ) "Картель" заявили, что девушка использовала фальшивое удостоверение газеты "Деловая столица", входящей в состав ИГ "Картель". ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию из-за использования фальшивого документа.