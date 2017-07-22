События

08:20 22.07.2017

Пожарный самолет ГСЧС сбросил 240 тонн воды на горящие леса Черногории

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 240 тонн воды.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 7 часов субботы самолет ГСЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды.

Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.

Как сообщалось, 18 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на поступивший в этот же день запрос от властей Черногории поручил ГСЧС направить пожарный самолет Ан-32П для помощи в тушении лесных пожаров в этой стране.

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Интерфакс-Украина
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