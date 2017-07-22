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01:15 22.07.2017

Трамп требует от Ирана освободить задержанных американцев, угрожая серьезными последствиями

Президент США Дональд Трамп предупреждает Иран о серьезных последствиях, если иранские власти не освободят удерживаемых американских граждан, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп готов инициировать новые и серьезные последствия для Ирана, если не будут освобождены и возвращены все несправедливо заключенные американские граждане", - говорится в сообщении.

Американская администрация заявляет, что в течение почти 40 лет Иран использовал задержание и захват заложников в качестве инструмента государственной политики и что эта практика по сей день.

Белый дом предупреждает Иран об ответственности за безопасность всех граждан США, находящихся в заключении.

"Президент Дональд Трамп и его администрация удваивают усилия по возвращению домой всех американцев, несправедливо задержанных за границей", - подчеркивается в сообщении.

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