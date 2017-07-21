События

23:10 21.07.2017

Порошенко выразил поздравления по случаю проведения XXXV Лемковской ватры в Польше

Президент Украины Петр Порошенко выразил поздравления по случаю проведения XXXV Лемковской ватры в Польше, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Объединение лемков достойно представляет украинское общество в Республике Польша, способствуя укреплению добрососедских и партнерских отношений. От имени всего украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за активную деятельность в сохранении подлинности и самобытности лемковской культуры, воспроизведении украинского культурного пространства на территории Польши", - говорится в сообщении.

Президент также отметил, что сегодня перед украинским народом стоит важнейшая задача – сохранить государственность, победить российского агрессора и построить европейскую Украину. "Наш успех зависит от единства всех украинцев и мы высоко ценим внимание и поддержку лемковской общины", - подчеркнул П.Порошенко.

Фестиваль "Лемковская ватра" ежегодно проводится в селе Здыня (Польша). Первый фестиваль состоялся в 1982 году и с того времени он ежегодно проводится в течение третьей и четвёртой недели июля. На фестивале устраивается ярмарки и встречи с лемковскими писателями и художниками.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Буря свалила во Львове около двух десятков деревьев

Луценко анонсировал увеличение зарплаты сотрудникам прокуратуры

Генпрокурор рассказал о претензиях к "Мотор Сич"

Суд определил депутату Полякову залог в 304 тыс. грн, ношение электронного браслета

За время российской агрессии на Донбассе погибло 11 тыс украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Четыре мирных жителя ранены в результате ночного обстрела боевиками Марьинки – украинская сторона СЦКК

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Порошенко поздравляет короля Бельгии с национальным праздником и видит потенциал в развитии двустороннего сотрудничества

Грузия за полгода нарастила экспорт алкоголя в полтора раза

Совет Европы осудил Белоруссию за вынесение новых смертных приговоров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА