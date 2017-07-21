Президент Украины Петр Порошенко выразил поздравления по случаю проведения XXXV Лемковской ватры в Польше, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Объединение лемков достойно представляет украинское общество в Республике Польша, способствуя укреплению добрососедских и партнерских отношений. От имени всего украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за активную деятельность в сохранении подлинности и самобытности лемковской культуры, воспроизведении украинского культурного пространства на территории Польши", - говорится в сообщении.

Президент также отметил, что сегодня перед украинским народом стоит важнейшая задача – сохранить государственность, победить российского агрессора и построить европейскую Украину. "Наш успех зависит от единства всех украинцев и мы высоко ценим внимание и поддержку лемковской общины", - подчеркнул П.Порошенко.

Фестиваль "Лемковская ватра" ежегодно проводится в селе Здыня (Польша). Первый фестиваль состоялся в 1982 году и с того времени он ежегодно проводится в течение третьей и четвёртой недели июля. На фестивале устраивается ярмарки и встречи с лемковскими писателями и художниками.