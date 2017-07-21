Порошенко поздравляет короля Бельгии с национальным праздником и видит потенциал в развитии двустороннего сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко по случаю празднования 21 июля Национального дня Бельгии выразил поздравления королю Филиппу.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко от себя лично и от имени народа Украины выразил благодарность за поддержку Бельгии в осуществлении всестороннего реформирования украинского общества на пути к европейской интеграции.

"Украина и Королевство Бельгия имеют большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества во многих сферах. Убежден, что совместными усилиями мы сможем максимально использовать его на благо наших народов", - говорится в сообщении.