События

22:15 21.07.2017

Порошенко поздравляет короля Бельгии с национальным праздником и видит потенциал в развитии двустороннего сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко по случаю празднования 21 июля Национального дня Бельгии выразил поздравления королю Филиппу.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко от себя лично и от имени народа Украины выразил благодарность за поддержку Бельгии в осуществлении всестороннего реформирования украинского общества на пути к европейской интеграции.

"Украина и Королевство Бельгия имеют большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества во многих сферах. Убежден, что совместными усилиями мы сможем максимально использовать его на благо наших народов", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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