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21:12 21.07.2017

Турчинов и Белан обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и Молдовой в сфере безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Георге Белан на встрече обсудили вопросы углубления сотрудничества между странами в сфере безопасности и обороны.

"Отдельно стороны обсудили вопросы гибридной агрессии РФ против Украины и Молдовы", - сообщила пресс-служба СНБО.

"Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - сказал А.Турчинов, подчеркнув, что невыполнение РФ международных обязательств по выводу своих военных из Приднестровья является одним из факторов дестабилизации ситуации безопасности в Европе.

Г.Белан подчеркнул, что Украина подает Молдове "хороший пример противодействия агрессии, в частности, борьбы с российской пропагандой". "Мы приняли проект закона об ограничении вещания информационных программ из тех стран, которые не подписали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению", - пояснил он.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в координации действий для восстановления территориальной целостности Украины и Молдовы и обеспечения безопасности в Европе.

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