В SMG называют одной из причин начала процедуры банкротства ЧСЗ в 2014 году консервацию проекта строительства корвета для ВМС

Судостроительная компания Smart Maritime Group (SMG), входящая в состав "Смарт-Холдинга", называет консервацию проекта по строительству на мощностях судозавода серии военных кораблей класса "корвет" для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины одной из причин начала процедуры банкротства Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) в 2014 году.

Как следует из распространенного пресс-службой заявления SMG, госфинансирование проекта было заморожено Минобороны в начале 2014 года в связи с военно-политической ситуацией в стране, о чем заказчик официально уведомил подрядчика в июле того же года.

Согласно заявлению, вынужденное прекращение ЧСЗ работ по проекту в октябре 2014 года, повлекло срыв оплат по заключенным в рамках проекта контрактам, вынужденному нарушению судозаводом законодательства об экспортных операциях, и последовавшим штрафным санкциям со стороны государственных фискальных органов в размере около 100 млн грн, по которым начисляется пеня.

"Отсутствие финансирования по зарубежным контрактам привело к необходимости их перезаключения на новых условиях и, к сожалению, в некоторых случаях речь идет об их существенном удорожании", - заявляют в SMG, добавляя: "Все вышеперечисленное, а также несение затрат на содержание и консервацию проекта стали одними из основных причин начала процедуры банкротства ЧСЗ".

Как уточняет пресс-служба, на сегодняшний день мероприятия по консервации строительства и охране корвета обеспечиваются за счет средств ЧСЗ. "Специалисты SMG находятся в переговорном процессе с международными поставщиками, чтобы минимизировать потери от невыполненных контрактных обязательств", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, общий объем полученного ЧСЗ госфинансирования по проекту в 2009-2013 годах составил 215,3 млн грн. Техническая готовность законсервированного головного корабля серии – корвета "Владимир Великий" оценивается в 17%. Контрактная стоимость заказа, согласно оценкам SMG, подорожала в сравнении с 2009 годом в почти 2,3 раза, достройка головного корабля потребует около четырех лет.

Как отмечается в заявлении, SMG в курсе рассматриваемых Минобороны планов о возможности смены головного подрядчика проекта и передачи его на другие верфи, среди которых ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" (Николаев) и ЧАО "Кузня на Рыбальском" (Киев). Вместе с тем, заявляют в холдинге, по общему мнению специалистов отрасли, строительство корвета на мощностях ЧСЗ, как профильного предприятия военного кораблестроения является "наиболее реальным сценарием реализации проекта".

Как сообщалось, входящий наряду с Херсонским судостроительным заводом (ХСЗ) в состав SMG "Смарт-Холдинга" бизнесмена Вадима Новинского ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило ЧАО "Балаклавское рудоуправление" (Севастополь, АРК), которое, как и ЧСЗ, подконтрольно В.Новинскому. Производство по делу о банкротстве было возбуждено Хозсудом Николаевской области в начале февраля 2014 года.

13 июля генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook, что Печерский райсуд Киева определением от 21 июня арестовал 99,87% акций ПАО "ЧСЗ" и 21 объект недвижимого имущества предприятия в Николаеве и с.Коблево Николаевской области. Как уточнил генпрокурор, ГПУ проводит расследование по факту служебных злоупотреблений при внесении изменений в 2011 году в заключенный в 2007 году договор купли-продажи акций ГАХК "ЧСЗ" ХСЗ.

"Также усматривается умышленное доведение до банкротства ПАО "Черноморский судостроительный завод" должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования", - добавил генпрокурор.

В "Смарт-Холдинге" расценили заявление генпрокурора об аресте акций ЧСЗ и начале досудебного расследования как давление на компанию и ее акционера – народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" В.Новинского.