События

16:56 21.07.2017

Группа местных жителей заблокировала здание суда в Одесской области

Около 30 человек заблокировали здание Ширяевского районного суда в Одесской области.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в Ширяевском райотделе полиции, участники акции - преимущественно жители Ширяево. Они хотят потребовать от судьи принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области агентству сообщили, что в настоящее время на месте событий присутствуют полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка. Расширенный комментарий о происходящем в полиции обещали предоставить позднее.

Среди основных претензий местных жителей к судье: вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора, которая сбила мужчину, из-за чего он остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.

Ранее пресс-служба Одесского апелляционного хозяйственного суда сообщила, что группа неустановленных лиц пытается осуществить захват здания Ширяевского районного суда Одесской области и взять в заложники его сотрудников.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и захват в заложники судей Ширяевского районного суда Одесской области. Группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировала входы шинами и угрожает их поджечь", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Генпрокурор рассказал о претензиях к "Мотор Сич"

Суд определил депутату Полякову залог в 304 тыс. грн, ношение электронного браслета

За время российской агрессии на Донбассе погибло 11 тыс украинцев

Задержан экс-беркутовец подозреваемый в нападении на автомайдан

В Украине в ближайшие сутки сохранится жаркая погода

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко: Первого заммэра Кривого Рога Удода объявят в международный розыск

В Киеве правопорядок в пятницу и на выходных обеспечивают 900 правоохранителей

Для предъявления Вилкулу подозрения нужно провести ряд экспертиз - Луценко

Состояние здоровья Назаренко удовлетворительное

Нардепы предлагают позволяющие начать строительство платных дорог законодательные изменения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать постельное бельё на price.ua
РЕКЛАМА