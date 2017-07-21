Группа местных жителей заблокировала здание суда в Одесской области

Около 30 человек заблокировали здание Ширяевского районного суда в Одесской области.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в Ширяевском райотделе полиции, участники акции - преимущественно жители Ширяево. Они хотят потребовать от судьи принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области агентству сообщили, что в настоящее время на месте событий присутствуют полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка. Расширенный комментарий о происходящем в полиции обещали предоставить позднее.

Среди основных претензий местных жителей к судье: вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора, которая сбила мужчину, из-за чего он остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.

Ранее пресс-служба Одесского апелляционного хозяйственного суда сообщила, что группа неустановленных лиц пытается осуществить захват здания Ширяевского районного суда Одесской области и взять в заложники его сотрудников.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и захват в заложники судей Ширяевского районного суда Одесской области. Группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировала входы шинами и угрожает их поджечь", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.