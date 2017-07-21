Луценко: Первого заммэра Кривого Рога Удода объявят в международный розыск

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает возможность объявления первого заместителя городского головы Кривого Рога, экс-председателя Днепропетровского облсовета Евгения Удода в международный розыск.

Как сообщил Ю.Луценко на пресс-конференции в Днепре в пятницу, в настоящее время Е.Удод находится в государственном розыске.

"В ближайшее время, проведя определенные процедуры, мы объявим его (Е.Удода – ИФ) в международный розыск, сможем поставить в систему Интерпола", - сказал генпрокурор.

По его словам, в этом случае Е.Удод будет вынужден приехать в Украину.

"Могу четко заявить, что у нас достаточно доказательств для его задержания", - добавил Ю.Луценко.

Он считает, что лучшим вариантом для Е.Удода будет приехать с адвокатами в Украину и дать показания в уголовном производстве.

В мае в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) проходили обыски в деле о преступной организации, занимавшейся хищением средств в особо крупных размерах, о подозрении был уведомлен первый заместитель городского головы Е.Удод.

По информации Генпрокуратуры речь идет о создании преступной организации с целью присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совмещенных с угрозой убийством (ч.5 ст.191, ч.2 ст.129, ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины).