В Гомеле в 2017г пройдет украинско-белорусский межрегиональный форум

В Гомеле (Беларусь) в 2017 году пройдет первый украинско-белорусский межрегиональный форум, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В ближайшее время, в этом году, мы договорились, что организуем, и первый межрегиональный форум пройдет в Гомеле", - сказал он во время совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко в пятницу в Киеве.

Президент Беларуси уточнил, что второй подобный форум будет проведен "на родине господина Зубко (вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко - ИФ)", в Житомире.

А.Лукашенко отметил важность межрегионального сотрудничества между странами и выразил уверенность в его дальнейшем развитии.