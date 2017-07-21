События

15:23 21.07.2017

В Гомеле в 2017г пройдет украинско-белорусский межрегиональный форум

В Гомеле (Беларусь) в 2017 году пройдет первый украинско-белорусский межрегиональный форум, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В ближайшее время, в этом году, мы договорились, что организуем, и первый межрегиональный форум пройдет в Гомеле", - сказал он во время совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко в пятницу в Киеве.

Президент Беларуси уточнил, что второй подобный форум будет проведен "на родине господина Зубко (вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко - ИФ)", в Житомире.

А.Лукашенко отметил важность межрегионального сотрудничества между странами и выразил уверенность в его дальнейшем развитии.

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Интерфакс-Украина
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