Украина и Беларусь намерены развивать сотрудничество в сфере культуры и языка, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Наш посол получил задачу очень тщательно работать с украинцами, которые пребывают на территории Республики Беларусь, для того, чтобы они чувствовали заботу Украинского государства о каждом гражданине", - сказал П.Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Беларуси Александром Лукашенко в пятницу в Киеве.

По словам президента Украины, между странами будет продолжаться сотрудничество в вопросе изучения языков: в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и Ирпене – белорусского языка, а в Гомельской и Брестской областях – украинского.

Также между Украиной на Беларусью было подписано несколько межправительственных соглашений, в частности соглашение между министерствами культуры двух стран о сотрудничестве в сфере культуры, а также между НАН Украины и НАН Беларуси о сотрудничестве.