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15:13 21.07.2017

Порошенко и Лукашенко договорились о пребывании граждан Украины и Беларуси на территории двух стран на равных условиях

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о пребывании украинцев и белорусов на территории обеих стран на равных условиях.

"Мы также договорились обеспечить на условиях взаимности пребывание украинских граждан на территории Беларуси на такой же срок без регистрации, как и белорусские граждане пребывают на территории Украины", - сказал П.Порошенко во время совместного заявления с президентом Беларуси А.Лукашенко в пятницу в Киеве.

П.Порошенко добавил: "Это земля дружбы. Белорусам в Украине и украинцам в Беларуси должно быть комфортно".

Кроме того, между Украиной и Беларусью подписано несколько межправительственных соглашений, в частности, соглашение между министерствами культуры н о сотрудничестве в сфере культуры, а также между НАН Украины и НАН Беларуси о сотрудничестве.

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Интерфакс-Украина
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